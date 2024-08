“Sedur e CCR vão dar conta”, diz Jerônimo sobre pane no metrô

- Foto: Olga Leiria / Ag. A TARDE

O governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT), comentou, na manhã desta sexta-feira, 19, sobre o incidente que ocorreu na Linha 2 do metrô e provocou lentidão no serviço que liga as estações Aeroporto até o Acesso Norte.

“Foi um problema técnico, a CCR de imediato providenciou ônibus para substituir aquelas comunidades que têm dificuldade de acesso, mas eu espero que restabeleça”, disse.



O gestor baiano também ressaltou que apesar dos inúmeros roubos de cabos que ocorrem dentro da área do serviço de transporte, a CCR realiza tem realizado um reforço contínuo.



“As vezes tem casos de roubo de cabos , mas a CCR está fazendo um serviço muito sério, mas agora foi pane no sistema elétrico e está sendo confirmado toda a atenção, então as pessoas que trabalham, que vão passear podem ter confiança que a Sedur e a CCR vão dar conta de resolver”, concluiu.

A declaração de Jerônimo foi feita durante coletiva de imprensa em evento para autorização do processo licitatório da revitalização de Centros Sociais Urbanos (CSUs) e do anúncio da reforma de restaurantes populares em Salvador, equipamentos vinculados à Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social do Estado (Seades).

O gestor baiano também inaugurou uma Sala Elas à Frente, espaço da Secretaria de Políticas para as Mulheres (SPM) de acolhimento e orientação a mulheres vítimas de violências.



