TCU prorroga negociações da Bahia por vagões do VLT do Mato Grosso | A TARDE

O Tribunal de Contas da União (TCU) decidiu, no último dia 28 de novembro, prorrogar pela terceira vez o grupo de trabalho (GT) que busca uma solução negociada para os vagões do VLT (veículo leve sobre trilhos) do Mato Grosso, que estão parados em Cuiabá desde 2012, quando foram adquiridos pelo governo mato-grossense.

O governo da Bahia, que negocia no grupo de trabalho desde agosto para adquirir os vagões, reafirmou ao portal A TARDE nesta quarta-feira, 6, que segue interessado em comprar o equipamento rodante do Mato Grosso, visando aproveitá-lo no sistema VLT que deve ser implantado em Salvador nos próximos anos.

As negociações se iniciaram a partir do interesse do governo mato-grossense em negociar os 280 vagões do VLT que ligaria os municípios de Cuiabá e Várzea Grande. O sistema seria construído como parte do projeto de mobilidade que visava a Copa do Mundo de 2014. O equipamento, porém, nunca foi utilizado, já que as obras para a implantação do modal nunca foram concluídas no estado.

Com o passar dos anos e mudanças de gestão, o governo do Mato Grosso decidiu desistir do VLT e instalou um BRT (trânsito rápido de ônibus) no percurso entre Cuiabá e Várzea Grande. Devido a isso, a gestão estadual mato-grossense passou a vislumbrar a possibilidade de vender os vagões e reaver o dinheiro público investido no equipamento.

O TCU, então, abriu o grupo de trabalho em 23 de agosto, buscando uma solução negociada para o problema. Foi aí que a Bahia viu a oportunidade de adquirir o equipamento rodante, investindo menos dinheiro do que o previsto.

“Temos sim interesse. O TCU está promovendo a intermediação das negociações e se realizar nos facilitará muito a implantação podendo inclusive reduzir prazos de entrega”, disse à época a secretária estadual de Desenvolvimento Urbano, Jusmari Oliveira (PSD), ao portal A TARDE.

Com prazo de apenas 30 dias, o grupo de trabalho foi prorrogado pelo TCU em setembro, outubro e em novembro, tendo até o dia 27 de dezembro para encontrar uma solução. Os governos do Rio de Janeiro e de Pernambuco também chegaram a demonstrar interesse no equipamento, mas as negociações são mais intensas com a Bahia.

Além do TCU e dos governos estaduais, o grupo de trabalho está sendo acompanhado de perto pelo Tribunal de Contas dos Estado da Bahia (TCE-BA) e pelo seu correspondente no Mato Grosso, o TCE-MT. O representante da gestão de Jerônimo Rodrigues (PT) no GT é o chefe da Casa Civil, secretário Afonso Florence (PT).

VLT de Salvador

A previsão do governo Jerônimo é de um investimento total de R$ 3,5 bilhões na construção do VLT de Salvador. A ideia é construir duas linhas saindo do bairro de Paripe, no Subúrbio Ferroviário: uma em direção à Calçada, próxima ao Centro Antigo de Salvador; e a outra atravessando o corredor transversal compreendido por Estrada do Derba, Av. 29 de Março e Av. Orlando Gomes, chegando à orla de Piatã.

As obras devem ser executadas de forma direta pelo governo do estado, através da Companhia de Transportes da Bahia (CTB) e da própria Secretaria Estadual de Desenvolvimento Urbano (Sedur). A gestão do modal de transporte, porém, deve ser privada, por uma empresa a ser selecionada depois que o VLT ficar pronto.

No planejamento feito pela Sedur, os 280 vagões do VLT do Mato Grosso, compondo 40 trens, devem ser suficientes para atender às duas linhas do modal soteropolitano.