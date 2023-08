Tenho um cardápio de obras, diz Bruno Reis sobre empréstimo de R$30 mi

O prefeito Bruno Reis (UB) explicou o projeto enviado pela Prefeitura à Câmara de Vereadores, na última terça-feira, 1º, na abertura dos trabalhos legislativos, que solicita a abertura de crédito de R$ 300 milhões para o município.

Segundo o Bruno, os valores, caso aprovados pela Câmara, serão investidos em ampliação do patrimônio público e projetos de infraestrutura na cidade.

“Nós já encaminhamos para a Câmara na terça-feira, na abertura dos trabalhos legislativos a solicitação para autorização para contrair operação de crédito de R$ 300 milhões. São para investimentos, para ampliar o patrimônio público, aumentar o nosso potencial em diversas áreas. Esses recursos serão utilizados em diversos projetos de infraestrutura que, na medida em que forem aprovados, no plano de trabalho irá constar. Eu tenho um cardápio de obras, das mais diversas, em saúde, mobilidade, área social, de habitação”, disse o prefeito, durante lançamento da Arena da Capoeira.

Bruno destacou que "todos os bancos" querem emprestar dinheiro para a Prefeitura, por ser "a melhor pagadora do Brasil".

“Todo mundo quer emprestar dinheiro para a Prefeitura: Caixa, Banco do Brasil, bancos privados, internacionais.Vamos fazer um chamamento, quem der a maior carência, menor juros, a gente vai contrair a operação. Também vamos inovar nisso. Vamos lançar um edital…quem é que tem interesse em emprestar para a melhor pagadora do Brasil? Que só tem 4% de endividamento, ainda podendo chegar a 12%. Estamos muito abaixo da média. Pagamos, honramos os nossos compromissos em dia. Vamos soletrar nos próximos dias este edital e a instituição financeira que der a melhor condição é a que vamos contratar. Nós vamos apresentar o rol de projetos que comporão os R$ 300 milhões. Posso assegurar aos vereadores, à sociedade que teremos grandes avanços em todas as áreas", completou.

Lula Bonfim | Ag. A TARDE