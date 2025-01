TJ-BA garante validade da posse da prefeita de Ipiaú; entenda confusão

Laryssa Dias e Orlando Dias assumem oficialmente a prefeitura de Ipiaú - Foto: Divulgação

O Tribunal de Justiça da Bahia (TJ-BA), através de sua presidente, a desembargadora Cynthia Maria Pina Resende, derrubou neste sábado, 4, a decisão que suspendia a posse da prefeita eleita de Ipiaú, Laryssa Dias (PP), e de seu vice, Orlando Dias (PT). Com isso, o município passa a ter oficialmente novos gestores em seu comando.

A posse até aconteceu, no último dia 1º de janeiro. Porém, uma confusão generalizada acabou deixando Ipiaú sem prefeita e sem vice-prefeito, em um vácuo de poder. Naquele dia, a sessão solene que empossou os novos gestores e elegeu a mesa diretora da Câmara Municipal contou com apenas seis vereadores, menos da metade do total (13), ferindo o regimento da Casa.

Devido a isso, os vereadores ausentes da sessão apresentaram um mandado de segurança para suspender a sessão. O pedido foi aceito pela juíza Leandra Leal Lopes, que anulou tanto a eleição da mesa diretora da Câmara quanto a posse de Laryssa e Orlando, determinando a convocação de nova sessão.

Agora, com a decisão da presidente do TJ-BA, a anulação da sessão foi derrubada e Ipiaú passa a ter, oficialmente, uma nova prefeita e um novo vice-prefeito. A chapa de Laryssa Dias e Orlando Dias foi eleita com 57,4% dos votos válidos.