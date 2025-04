Turismo de Salvador é tema de audiência pública na Câmara

Vereadores na comissão de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Relações Internacionais - Foto: Divulgação | Assessoria

Os vereadores de Salvador vão debater na próxima terça-feira, 8, sobre o cenário turístico da capital baiana e discutir melhorias necessárias para o setor. O evento, promovido pela Comissão de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Relações Internacionais, acontece no Edifício Bahia Center, anexo vereador Emmerson José, das 9h às 11h.

O presidente do colegiado, João Cláudio Bacelar (Podemos), afirma que a iniciativa é uma tentativa de aproximação entre o Poder Legislativo e entidades do trade turístico.

“Muito se diz que Salvador tem se consolidado como um dos principais destinos turísticos do Brasil, para turistas nacionais e internacionais. E, sim, nossa cidade tem um potencial muito expressivo para o setor por suas inúmeras belezas naturais, sol abundante, cultura, gastronomia e forte diversidade religiosa. Com essas audiências queremos nos aprofundar nesse cenário e debates, escutar as principais partes envolvidas, avaliar pontos positivos e negativos, e apresentar propostas que impulsionem este mercado para turistas e também para o consumidor local, os próprios soteropolitanos”, disse.

A primeira sessão terá presença de representantes da Associação Brasileira de Agências de Viagens (ABAV), Sindicato de Guias de Turismo do Estado da Bahia (SINGTUR) e Associação das Agências Operadoras de Receptivos da Bahia (ABRE).

Os encontros acontecerão nos meses de abril e maio envolvendo os diversos atores do setor, como gestores, empresários, trabalhadores e a sociedade civil.

Confira audiências

Na segunda audiência, dia 15 de abril, marcarão presença a Associação Brasileira da Indústria de Hotéis (ABIH); Federação Baiana de Turismo e Hospitalidade (Fetur) e a Federação Baiana de Hospedagem e Alimentação do Estado da Bahia (FeBHA).

No dia 22 de abril, a terceira sessão contará com as participações da Associação Baiana dos Auditores Fiscais Municipais (ABAM) e da Associação Comercial Pelourinho (Acopelô) e ACHE.

No dia 29 de abril, será a vez dos representantes da Associação Brasileira de Turismólogos e Profissionais do Turismo (ABBTUR), do Sindicato dos Empregados das Empresas de Turismo do Município de Salvador (SINDETUR) e do Conselho Baiano de Turismo (CBTur).

No dia 6 de maio participam a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (ABRASEL), a Associação Brasileira das Empresas de Eventos (ABEOC) e a Associação Brasileira das Locadoras de Automóveis (ABLA).

Por fim, no dia 13 de maio, estarão presentes representantes das empresas Salvador Destination e da Convention Bureau.