Unigel entra em acordo com Petrobras e reabrirá fábrica na Bahia

Unigel - Foto: Alberto Coutinho | GOVBA

A petroquímica Unigel recuou e decidiu acatar o acordo para reativar as fábricas de fertilizantes de Camaçari na Bahia e de Laranjeiras, em Sergipe, fechadas há dois anos. O conselho de administração da petroleira autorizou a celebração do acordo, nesta sexta-feira, 9, com prazo para assinatura até 31 de maio.

Mais cedo, a jornalista Malu Gaspar, do jornal O Globo, havia noticiado que a proposta original discutida na companhia previa que a estatal deveria abrir mão de um pleito de R$ 1,4 bilhão na Justiça e ainda pagaria R$ 200 milhões para a baiana voltar a operar as fábricas.

Em nota divulgada à imprensa, contudo, a Federação Única dos Petroleiros (FUP) não mencionou os valores sobre o acordo em prol da reabertura das unidades. No comunicado, a entidade diz que as negociações foram aprovadas pela Unigel na última segunda-feira, 5.

A expectativa é que as duas unidades comecem a operar a partir de outubro e resulte na geração de 2,4 mil empregos diretos e indiretos.

O coordenador-geral da FUP, Deyvid Bacelar, declarou que a iniciativa contou com apoio da entidade para retomada da produção de fertilizantes no país.

“A presença da FUP no GT visou garantir a retomada da produção nacional de fertilizantes e o imediato retorno dos trabalhadores da Petrobrás, antes lotados nestas plantas industriais e transferidos compulsoriamente e de forma arbitrária - fato que desencadeou a maior crise de doença mental já registrada na companhia”, afirmou Bacelar.

Para ele, a “consolidação da volta da Petrobrás ao setor de fertilizantes é estratégica para o abastecimento interno do insumo, a redução da dependência das importações brasileiras de fertilizantes, e a ampla efetivação do Plano Nacional de Fertilizantes (PNF) em curso”.

O retorno da operação, de acordo com a nota, será feita por meio de prestação de serviço, sob a modalidade de Operação e Manutenção (O&M).

Paralisação

Em março de 2024, a Unigel anunciou a paralisação temporária das fábricas de fertilizantes nitrogenados. A empresa afirmou que ingressou no setor de fertilizantes, em 2020, esperava a abertura do mercado livre de gás natural no país, razão para ter investido cerca de R$ 600 milhões em duas fábricas arrendadas da Petrobras na Bahia e em Sergipe.

Segundo a empresa, as unidades utilizam o gás natural como sua principal matéria prima, gerando cerca de 600 empregos diretos, fomentando as economias locais e a arrecadação de impostos.

Na época, a companhia ainda disse que somou prejuízos durante todo o ano de 2023 e também em 2024, mas manteve a maior parte de seu quadro de funcionários.