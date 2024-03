Vereador elogia pesquisa AtlasIntel/A TARDE: "Assertiva e inovadora” | A TARDE

O vereador de Salvador, Hélio Ferreira (PCdoB), enalteceu a pesquisa AtlasIntel/A TARDE divulgada na terça-feira, 12, que apontou que o prefeito Bruno Reis (União Brasil) atingiria 64% dos votos válidos e seria reeleito no 1º turno, além de liderar em todos recortes socioeconômicos. O levantamento também deixa pouco espaço para reviravoltas.

O parlamentar elencou o instituto como “assertivo e inovador”, após cravar o resultado das eleições de 2022, com o governador Jerônimo Rodrigues (PT).



“O AtlasIntel é um instituto renovado que veio para ficar. Um instituto que acertou bastante nas eleições passadas. Eu respeito muito”, contou o vereador ao Portal A TARDE.

O instituto divulgou pela manhã, a primeira sondagem de pesquisa para as eleições de Salvador. O levantamento aponta o prefeito Bruno Reis (União Brasil) como favorito pelos soteropolitanos para seguir no comando do Palácio Thomé de Souza.

No cenário de votos válidos, o atual chefe do Executivo alarga com 64% da preferência dos soteropolitanos. Já os demais candidatos aparecem com 18,4%, o emedebista Geraldo Jr., 8,4%, Kleber Rosa (PSOL/Rede) e 1,8%, Luciana Buck (Novo), que corre risco de retirar candidatura em apoio a Bruno Reis.

Mesmo confiando no Instituto, o comunista prega cautela sobre o resultado eleitoral. O vereador ainda acredita na possibilidade de uma reviravolta e no crescimento dos postulantes ao longo da campanha.

“Eu acho que quando começar a campanha para valer, acho que esse cenário pode mudar. Não dá para definir a eleição ainda neste momento”, afirmou ao portal.

Hélio ainda afirma que a disputa pode se estreitar e caminhar para um segundo turno em outubro. “Vai mudar muito. Eu respeito o instituto, mas acredito que possa ter um segundo turno”, concluiu.

AtlasIntel

A parceria entre o instituto, que foi o único a prever a vitória do governador Jerônimo Rodrigues em 2022, e o Grupo A TARDE foi renovada e ampliada e deve monitorar as tendências do eleitorado em pelo menos 15 municípios do estado nos próximos seis meses. E esse número ainda pode aumentar.

Nesse primeiro levantamento, com o exclusivo e inovador método de coleta de dados pela internet, responderam aos questionários 809 eleitores de 130 bairros de Salvador, através de abordagens aleatórias durante a navegação online. Cada questionário só pode ser submetido uma vez.

A pesquisa AtlasIntel/A TARDE tem 95% de confiança e a margem de erro é de 3 pontos percentuais, para mais ou para menos. A coleta de dados foi feita entre os dias 4 e 7 de março e a pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BA-06287/2024.