Vereador protocola projeto contra uso excessivo de telas por crianças

No mês dedicado às crianças, o vereador Luiz Carlos (Republicanos) expressou preocupação com o uso excessivo de telas por crianças. O vereador deu entrada no Projeto de Lei nº 96/2024, que propõe a criação de uma semana municipal de conscientização e prevenção aos males causados pelo uso intenso de celulares, tablets e computadores por crianças.



A justificativa da proposição é amparada em pesquisas que comprovam o aumento do número de bebês e crianças com problemas oftalmológicos nos últimos anos.



“Uma pesquisa do Conselho Brasileiro de Oftalmologia mostrou que quatro em cada dez crianças apresentam miopia atualmente. Os especialistas afirmam que o uso exagerado de telas é o principal responsável por esse cenário”, explicou o vereador.

Luiz Carlos lembra ainda que os pais devem seguir as recomendações da Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP), que delimita o tempo diário de tela para cada idade e sempre com a supervisão de um adulto.