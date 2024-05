Vereador que chamou primeira-dama de "cadela" terá que indenizá-la | A TARDE

O vereador Danilo Freitas Santos (União Brasil) foi condenado a pagar uma indenização de R$ 10 mil a Andrea Castro, primeira-dama de Itabuna, sul da Bahia. A pena de danos foi determinada nesta segunda-feira, 6, após o vereador chamar a mulher de "cadela" durante uma sessão da Câmara Municipal.

O caso ocorreu no dia 20 de julho de 2023, quando o político comparou Andrea e o prefeito Augusto Castro (PSD) a cachorros. "Mário [outro político] colocou sua esposa para ser candidata estadual e levou a candidatura até o final. O pitbull enraivado, no meio do caminho pegou, a 'lassie' dele e colocou dentro de casa", disse o vereador.

Na época em que a ofensa aconteceu, Andrea Castro afirmou ter ficado "perplexa" com o desrespeito e disse que teve um "reconhecimento da Justiça" com a decisão.

"Nós não podemos aceitar, como mulher, sermos desrespeitadas, ofendidas e violentadas com atos de misoginia", pontuou.

O vereador Danilo Freitas Santos tem 15 dias para realizar o pagamento. A primeira-dama prometeu doar o valor à Associação de Pais e Amigos Excepcionais (Apae), entidade da qual é madrinha.

