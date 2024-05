Vereadores trocam farpas após paralisação dos rodoviários: "Covardia" | A TARDE

O vereador Claudio Tinoco (União Brasil) endureceu o tom nesta segunda-feira, 29, ao falar sobre a paralisação dos rodoviários, que travou a Estação da Lapa no início desta tarde. O governista classificou o ato como "covardia" provocando a contrariedade do seu colega Tiago Ferreira (PT), que é ligado ao sindicato da categoria.

“Em ano eleitoral, vim aqui paralisar e deixar a população andando nas ruas de Salvador, isso é uma covardia para poder cacifar liderança no ano político eleitoral. Abram os olhos para esses movimentos que vão se intensificar a partir de agora. Porque querem ganhar no tapetão, querem desgastar uma administração, fazendo essa covardia”, disse o parlamentar.



Representando a bancada de oposição na tribuna, o vereador Tiago Ferreira (PT) rebateu as falas do governista: “Nós não usamos nenhum tipo de tapetão não, meu amigo. Vossa Excelência está muito equivocada e eu peço respeito. Nós sempre fazemos campanha salarial, todo ano tem, independente de eleições”, afirmou o petista.

Vereador Tiago Ferreira | Foto: Antônio Queirós | CMS

Na oportunidade, Ferreira ainda fez um apelo ao líder do governo na Casa, vereador Kiki Bispo (União Brasil).



“Para isso não acontecer [os rodoviários não cruzar os braços], eu peço ao líder do governo que intervenha o diálogo com o prefeito, com a direção do sindicato e os dois vereadores [ele e Hélio Ferreira (PCdoB), que já foi presidente do Sindicato)] para que a gente possa colocar os pontos nos is dos dois lados. [...]”, acrescentou.

Leia também

>> Bruno culpa rodoviários por transtornos na Estação da Lapa

>> Ônibus de Salvador sairão das garagens com atraso nesta terça-feira

O vereador Ricardo Almeida (DC), que passou a mediar a sessão no lugar do 1º secretário da CMS, Isnard Araújo, negou o pedido para retirar a palavra 'tapetão' e 'covardia' proferidas por Tinoco da ata, conforme solicitado pelo petista, que se diz "ofendido" com os termos.

"Eu entendo que o que o vereador quis foi demonstrar preocupação dele com o transtorno da greve, muito embora seja um mecanismo da força de trabalho. Eu conto com a paciência de Vossa Excelência", explicou.

Veja também

>> Salvador pode amanhecer sem ônibus nesta terça-feira; entenda