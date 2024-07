VLT de Salvador será tema de audiência pública na Alba

VLT de Salvador será tema de debates na Alba esta semana - Foto: Divulgação | GOVBA

O VLT de Salvador será o tema de uma audiência pública a ser realizada nesta quarta-feira, 17, na Assembleia Legislativa da Bahia (Alba). O debate terá as participações dos secretários estaduais Afonso Florence (PT), da Casa Civil, e Jusmari Oliveira (PSD), do Desenvolvimento Urbano, considerados os principais responsáveis pelo projeto no governo do estado.

O evento, agendado para o Auditório Jornalista Jorge Calmon, às 14h, foi uma iniciativa do deputado estadual Robinson Almeida (PT), que ressaltou a importância de dar transparência ao processo de instalação do novo modal de transporte.

“Essa audiência é para acompanhar a execução da obra. Na audiência, vai ter uma grande apresentação detalhada sobre as etapas, o cronograma, os serviços, os investimentos e a repercussão dessa grande obra na cidade do Salvador. A audiência pública é para dar transparência, para que a população possa acompanhar a execução dessa importante obra e saber dos benefícios que esse equipamento vai levar para toda aquela região”, defendeu Robinson.

O petista também exaltou o novo projeto do VLT de Salvador, encampado pelo governador Jerônimo Rodrigues (PT), atendendo não apenas ao Subúrbio, mas também à região de Águas Claras e chegando à Orla Atlântica, no bairro de Piatã.

“Somado ao metrô, que já é uma realidade, o VLT vai revolucionar a mobilidade na capital”, afirmou Robinson.

Na última sexta-feira, 12, o governo da Bahia encaminhou à Alba um projeto de lei para garantir os recursos necessários ao pagamento dos 40 trens de VLT que foram comprados pela Bahia junto ao Mato Grosso. O custo do equipamento será de R$ 820 milhões, a serem pagos em quatro parcelas anuais.