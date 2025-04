“Zé Ronaldo continua no ritmo de Colbert”, critica Robinson

Robinson avaliou os primeiros três meses de gestão de Zé Ronaldo em Feira de Santana - Foto: Sandra Travassos | ALBA

O deputado estadual Robinson Almeida (PT) criticou, na manhã desta quarta-feira, 9, os primeiros meses de gestão do prefeito José Ronaldo (União Brasil), à frente do município de Feira de Santana. De acordo com o parlamentar, a atual administração tem sido uma continuidade daquilo que a cidade experimentou sob o comando do ex-prefeito Colbert Martins (MDB).

"Feira de Santana não sentiu as mudanças prometidas pelo prefeito. Os serviços públicos continuam com os mesmos problemas da gestão Colbert”, lamentou Robinson, que tem forte base eleitoral no município.

“A educação municipal está em crise, com falta de professores e de aulas, notadamente no ensino especial. Os postos de Saúde continuam com os mesmos problemas, sem médicos, remédios e atendimento odontológico. Os distritos estão isolados sem o transporte público regular para a mobilidade dos moradores, especialmente à noite”, detalhou o deputado petista ao Portal A TARDE.

Robinson lembrou ainda que, nesta quinta, 10, José Ronaldo completará 100 dias de sua nova gestão em Feira de Santana, mas sem apresentar nada de novo à população feirense.

“Nesses 100 primeiros dias, Zé Ronaldo continua no mesmo ritmo do seu antecessor", concluiu.