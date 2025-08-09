Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍTICA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

POLÍTICA

Baiano ganha força para assumir cargo de peso no PT

Éden Valadares é convidado para ocupar posto estratégico na sigla

Por Cássio Moreira

09/08/2025 - 15:41 h
Éder pode assumir cargo de peso no PT
Éder pode assumir cargo de peso no PT -

Escolhido recentemente para a direção nacional do PT, o ex-presidente da sigla na Bahia, Éden Valadares, foi convidado para assumir a Secretaria Nacional de Comunicação da legenda. A informação foi confirmada pelo Portal A TARDE.

Segundo um importante nome do núcleo nacional do PT, em condição de anonimato, Éden, que é ligado ao bloco liderado pelo senador Jaques Wagner, foi procurado para ocupar o cargo, considerado um dos mais importantes dentro do partido. Apesar do convite, não há ainda a confirmação sobre o andamento da negociação. Nos bastidores, Éden Valadares é conhecido por seu perfil articulador.

Tudo sobre Política em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

Lula e Putin tem conversa por telefone neste sábado; saiba o assunto
Deputado baiano é autorizado por Moraes a visitar Bolsonaro
Motta toma decisão contra motim bolsonarista; veja lista

Segundo outra fonte, consultada também sob condição de anonimato, Wagner tem mostrado 'empolgação' com a possibilidade de emplacar o aliado para o comando da secretaria, o que reforça o papel do grupo baiano na legenda, que passa por um momento de renovação, mirando as eleições presidenciais de 2026.

Presidência do PT

Apoiado por Éden Valadares, Tássio Brito foi eleito presidente estadual do PT em julho. A posse do novo dirigente está prevista para ocupar no dia 13 de setembro.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Éder Valadares PT

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Éder pode assumir cargo de peso no PT
Play

Pedido de cassação de vereador do PSOL causa protesto em Salvador

Éder pode assumir cargo de peso no PT
Play

Ponte Salvador–Itaparica: acompanhe os últimos avanços da obra bilionária na Bahia

Éder pode assumir cargo de peso no PT
Play

Zambelli presa: reações dividem políticos nas redes sociais; veja

Éder pode assumir cargo de peso no PT
Play

Circuito Mulheres Negras: quanto a prefeitura pagou as artistas?

x