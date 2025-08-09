Baiano ganha força para assumir cargo de peso no PT

Éder pode assumir cargo de peso no PT - Foto: PT

Escolhido recentemente para a direção nacional do PT, o ex-presidente da sigla na Bahia, Éden Valadares, foi convidado para assumir a Secretaria Nacional de Comunicação da legenda. A informação foi confirmada pelo Portal A TARDE.

Segundo um importante nome do núcleo nacional do PT, em condição de anonimato, Éden, que é ligado ao bloco liderado pelo senador Jaques Wagner, foi procurado para ocupar o cargo, considerado um dos mais importantes dentro do partido. Apesar do convite, não há ainda a confirmação sobre o andamento da negociação. Nos bastidores, Éden Valadares é conhecido por seu perfil articulador.

Segundo outra fonte, consultada também sob condição de anonimato, Wagner tem mostrado 'empolgação' com a possibilidade de emplacar o aliado para o comando da secretaria, o que reforça o papel do grupo baiano na legenda, que passa por um momento de renovação, mirando as eleições presidenciais de 2026.

Presidência do PT

Apoiado por Éden Valadares, Tássio Brito foi eleito presidente estadual do PT em julho. A posse do novo dirigente está prevista para ocupar no dia 13 de setembro.