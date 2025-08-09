Lula e Putin tem conversa por telefone neste sábado; saiba o assunto

Conversa, que se estendeu por aproximadamente 40 minutos - Foto: Ricardo Stuckert / PR

Na manhã deste sábado, 8, o presidente da Rússia, Vladimir Putin, manteve uma conversa por telefone com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). O diálogo teve como foco as tratativas com os Estados Unidos para um possível acordo de paz envolvendo a Ucrânia.

Segundo o Palácio do Planalto, “o presidente Lula enfatizou que o Brasil sempre apoiou o diálogo e a busca de uma solução pacífica e reafirmou que o seu governo está à disposição para contribuir com o que for necessário, inclusive no âmbito do Grupo de Amigos da Paz, lançado por iniciativa de Brasil e China”.

A conversa, que se estendeu por aproximadamente 40 minutos, também abordou temas econômicos, especialmente o comércio no âmbito do Brics, bloco que, segundo fontes, tem gerado desconforto ao presidente norte-americano, Donald Trump. Durante o telefonema, Putin teria elogiado Lula pela cúpula de líderes realizada no Rio de Janeiro no início de julho, evento que contou com diversas autoridades, mas sem a presença do presidente russo.

Ainda nesta agenda internacional, Putin deverá se encontrar pessoalmente com Trump na próxima sexta-feira (15/8), no Alasca. A reunião está prevista para tratar do encerramento das hostilidades no Leste Europeu.