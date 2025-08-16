Menu
POLÍTICA
EDUARDO CASSADO?

Baiano reage a possível cassação de Eduardo Bolsonaro: “Perseguição”

Representações foram apresentadas pelo PT e PSOL

Gabriela Araújo

Por Gabriela Araújo

16/08/2025 - 18:20 h
Deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP)
Deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) -

A possibilidade de cassação do mandato do deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro (PL-SP), que se afastou do mandato em março para residir nos Estados Unidos (EUA), movimentou a política brasileira.

A hipótese acontece após o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), encaminhar quatro pedidos, assinados pelos partidos PT e PSOL, que fazem oposição ao filho ‘03’ de Bolsonaro, para a destituição do mandato parlamentar ao Conselho de Ética e Decoro Parlamentar.

Ao Portal A TARDE, o deputado federal Capitão Alden (PL) defendeu o correligionário e considerou a medida como “mais um episódio de perseguição política”.

“As representações apresentadas por partidos como PT e PSOL não se sustentam juridicamente e representam uma distorção do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, que prevê claramente as hipóteses legais para a perda de mandato”, disse o parlamentar.

O legislador ainda rebateu as declarações das agremiações sobre o político ter atuado “contra o Brasil por apoiar as sanções impostas pelos EUA” e diz que o posicionamento do aliado deve ser interpretado como liberdade de expressão.

“Estamos falando do pleno exercício da liberdade de expressão e das prerrogativas parlamentares. O deputado Eduardo Bolsonaro não cometeu crime algum, ele apenas externou sua opinião política sobre temas sensíveis”, acrescentou o deputado baiano.

Alden ainda culpou o presidente Lula (PT) pelas medidas econômicas impostas por Trump.

“O próprio governo Lula que nos isolou diplomaticamente, colocando o Brasil ao lado da China comunista, da ditadura do Irã e de líderes com histórico de autoritarismo, como Putin. Enquanto isso, parlamentares apontam esses fatos e denunciam abusos, passam a ser alvo de processos”.

As falas de Alden estão relacionadas a tentativa do Brasil em expandir novos negócios com a China e a Rússia após a guerra comercial iniciada pelo governo americano.

Eduardo Bolsonaro cassado?

O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB),encaminhou os pedidos de cassação contra o deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP), na última sexta-feira, 15. Os processos estavam parados na casa legislativa, aguardando o despacho do republicano.

Entenda as acusações contra Eduardo Bolsonaro no Conselho de Ética

  • Acusado pelo PT de atuar contra o Brasil nos Estados Unidos; o partido aponta que ele permanece naquele país mesmo depois do fim da licença do seu mandato.
  • Acusado pelo Psol de articular, junto a autoridades estrangeiras, sanções políticas e econômicas contra o Brasil.
  • Acusado pelo PT de promover ataques contra o STF, constranger o exercício da Justiça e articular sanções internacionais contra autoridades brasileiras.
  • Acusado pelo PT de cometer crime contra a soberania nacional ao buscar em nações estrangeiras a adoção de medidas contra o próprio país e contra um dos Poderes da República.

Guerra comercial entre Brasil e EUA

Um dos pivôs da guerra comercial que envolve EUA e Brasil, o deputado licenciado Eduardo Bolsonaro (PL-SP) está no país norte-americano desde março, quando anunciou a sua licença da Casa Legislativa.

O deputado ainda articulou sanções ao governo brasileiro e ao ministro, como o tarifaço imposto pelo presidente americano Donald Trump e a aplicação da Lei Magnitsky contra Moraes.

Ele diz que está em Washington para discutir novas sanções contra autoridades brasileiras. Anteriormente, Eduardo ameaçou os presidentes da Câmara e do Senado, Hugo Motta (Republicanos -PB) e Davi Alcolumbre (União Brasil - AP) caso ambos não pautassem a anistia dos envolvidos na trama golpista.

