Base de Lula faz mudanças na CCJ do Senado para ajudar Jorge Messias

Indicado para o STF, advogado-geral da União passa por sabatina nesta quarta-feira

Jorge Messias será sabatinado na quarta-feira - Foto: Ton Molina/STF

Às vésperas da sabatina de Jorge Messias, o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) fez mudanças na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado para reduzir resistências ao nome indicado ao Supremo Tribunal Federal (STF).

A articulação do Palácio do Planalto incluiu a substituição de senadores na comissão, como a troca do oposicionista Sergio Moro (PL-PR) pelo governista Renan Filho (MDB-AL), além de ajustes na composição de suplentes.

O objetivo das trocas é evitar desgastes durante a sabatina e aumentar as chances de aprovação de Messias, que precisa de ao menos 14 votos na CCJ para que a indicação avance ao plenário. Com as mudanças, governistas projetam pelo menos 15 votos favoráveis.

Por que Moro foi cortado?

No Senado, as vagas nas comissões pertencem aos blocos partidários e lideranças, que podem realizar trocas de membros conforme a conveniência política e acordos internos.

A vaga em questão pertence ao União Brasil, partido que Sergio Moro deixou recentemente.

Em publicação na rede X (antigo Twitter), o parlamentar afirmou ter sido retirado da CCJ do Senado como parte de uma articulação “imoral” do governo para facilitar a aprovação de Jorge Messias ao STF.

Embora tenha sido apontado como interlocutor das mudanças no colegiado, o líder do governo no Senado, o senador Jaques Wagner (PT), negou a informação ao portal A TARDE.

Além da troca de Moro por Renan Filho, Cid Gomes (PSB-CE) também deu lugar a Ana Paula Lobato (PSB-MA).

Outra mudança foi a entrada do senador Marcelo Castro (MDB-PI), considerado voto favorável, no lugar de Oriovisto Guimarães (PSDB-PR), que não deve participar da sessão.

Conforme aputação do portal A TARDE, a expectativa é que Jorge Messias não conte com apoio unânime da bancada baiana no Senado.

Embora tenha o apoio do líder do governo, Jaques Wagner (PT-BA), e do presidente da CCJ, Otto Alencar (PSD-BA), ainda há incerteza quanto ao voto do senador Angelo Coronel (Republicanos-BA).

