Benefícios por delação de Mauro Cid serão definidos no fim do processo

Tenente-coronel Mauro Cid - Foto: Evaristo Sá/AFP

Os benefícios pela delação premiada do tenente-coronel Mauro Cid, fechada com a Polícia Federal, só serão definidos ao final do processo no Supremo Tribunal Federal (STF), conforme apurações da CNN.

A delação do militar foi validada pelo ministro do STF, Alexandre de Moraes, em setembro de 2023. Na ocasião, Cid, que estava preso, foi colocado em liberdade provisória por Moraes.

Três investigações conduzidas pela PF avançaram com a delação do militar: fraude no cartão de vacinação, desvio de joias sauditas e trama golpista, cuja denúncia foi apresentada nesta terça-feira,18, pela Procuradoria-Geral da República (PGR).

Mauro pode ser beneficiado com imunidade, redução da pena, flexibilidade no pagamento de multas, relaxamento do regime de prisão e até escolha de presídio. As recompensas serão avaliadas ao final do processo por Moraes, que está responsável pelo caso.