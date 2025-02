Bolsonaro, Heleno e mais: saiba quem PGR denunciou por trama golpista

Ex-presidente Jair Bolsonaro ao lado do ex-ministro Augusto Heleno - Foto: Marcelo Camargo | Agência Brasil

Além do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), a Procuradoria-Geral da República (PGR) denunciou outros 33 aliados do político por participação em uma tentativa de golpe de Estado.

Entre os listados no documento da PGR encaminhado ao Supremo Tribunal Federal (STF) estão os ex-ministros da Casa Civil e da Defesa, Walter Braga Netto, que também ocupou o posto de vice na chapa de 2022 ao lado do liberal, da Justiça e Segurança Pública, Anderson Torres, da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira, e da Agência Brasileira de Inteligência (Abin), Alexandre Ramagem.

A denúncia apresentada pela pelo procurador-geral da República, Paulo Gonet, ainda deve ser analisada pelo relator do caso na Corte, ministro Alexandre de Moraes. Se aceita, o caso passa a ser analisado pela Primeira Turma do Supremo.

No documento, a PGR elenca o ex-mandatário como líder da trama golpista e diz que ele “planejou, atuou e teve o domínio de forma direta e efetiva dos atos executórios realizados pela organização criminosa que objetivava a concretização de um Golpe de Estado e da Abolição do Estado Democrático de Direito, fato que não se consumou em razão de circunstâncias alheias à sua vontade”. Bolsonaro, contudo, nega as acusações.



Já Augusto Heleno foi citado na denúncia por ter atuado “de forma destacada” na trama. Torres, por sua vez, foi denunciado por ter supostamente participado dos núcleos de Desinformação e Ataques ao Sistema Eleitoral e confeccionado a minuta do golpe.

Em depoimento à Polícia Federal, contudo, ele nega elaboração do documento.

Veja a lista completa dos denunciados:

Ailton Gonçalves Moraes Barros

Alexandre Rodrigues Ramagem

Almir Garnier Santos

Anderson Gustavo Torres

Angelo Martins Denicoli

Augusto Heleno Ribeiro Pereira

Bernardo Romão Correa Netto

Carlos Cesar Moretzsohn Rocha

Cleverson Ney Magalhães

Estevam Cals Theophilo Gaspar De Oliveira

Fabrício Moreira De Bastos

Filipe Garcia Martins Pereira

Fernando De Sousa Oliveira

Giancarlo Gomes Rodrigues

Guilherme Marques De Almeida

Hélio Ferreira Lima

Jair Messias Bolsonaro

Marcelo Araújo Bormevet

Marcelo Costa Câmara

Márcio Nunes De Resende Júnior

Mario Fernandes

Marília Ferreira De Alencar

Mauro Cesar Barbosa Cid

Nilton Diniz Rodrigues

Paulo Renato De Oliveira Figueiredo Filho

Paulo Sérgio Nogueira De Oliveira

Rafael Martins De Oliveira

Reginaldo Vieira De Abreu

Rodrigo Bezerra De Azevedo

Ronald Ferreira De Araujo Junior

Sergio Ricardo Cavaliere De Medeiros

Silvinei Vasques

Walter Souza Braga Netto

Wladimir Matos Soares