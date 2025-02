Bolsonaro é denunciado por tentativa de golpe de Estado

Ex-presidente é acusado de participar de trama golpista após vitória de Lula em 2022 - Foto: Evaristo Sá | AFP

A Procuradoria-Geral da República (PGR) denunciou, nesta terça-feira, 18, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e os seus aliados ao Supremo Tribunal Federal (STF) por participação em uma trama golpista para se manter no poder após as eleições de 2022, quando foi derrotado pelo presidente Lula (PT).

A denúncia foi apresentada pelo procurador-geral da República, Paulo Gonet, e ainda deve ser apreciada pela Primeira Turma da Corte. O documento também aguarda análise do relator do caso, ministro Alexandre de Moraes.

A acusação diz que o ex-mandatário cometeu os crimes de organização criminosa armada, golpe de Estado, tentativa de abolição do estado democrático de direito, dano qualificado pela violência e grave ameaça contra patrimônio da União e deterioração de patrimônio tombado.

Apesar da apresentação da denúncia, Bolsonaro e os seus aliados, como o ex-ministros da Casa Civil, Braga Netto, da Justiça e Segurança Pública, Anderson Torres, respectivamente, o militar da reserva Augusto Heleno, que também estão entre os denunciados, não se tornaram réus.

Para isso, o STF ainda precisa analisar o conteúdo do documento elaborado pela PGR e verificar se está de acordo com o que diz a lei.

Nesse sentido, após o recebimento da queixa, os acusados devem ser notificados e enviar um resposta, por meio da sua defesa. Caso haja apresentação de novos documentos, será aberto espaço para o Ministério Público se manifestar.

Deste modo, o relator libera para o STF decidir sobre o recebimento, a rejeição da denúncia ou a improcedência da acusação, caso a decisão não dependa de mais provas.

O que diz Bolsonaro

Nesta tarde, quando esteve no Senado Federal, o ex-presidente voltou a negar as acusações.

“Você já viu a minuta do golpe? Não viu. Viu a delação do Mauro Cid? Não viu. A frase mais emblemática, tem uns 30 dias mais ou menos, um amigo que deixei em Israel falou o seguinte: "Que golpe é esse que o Mossad não estava sabendo?" Nenhuma preocupação com essa denúncia, zero”, disse o liberal.