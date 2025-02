Bolsonaro deve ser denunciado pela PGR por tentativa de golpe

Além de Jair Bolsonaro, outras 40 pessoas são investigadas por tentativa de golpe de Estado - Foto: Evaristo Sá | AFP

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), deve ser denunciado por tentativa de golpe nos próximos dias. A previsão do Supremo Tribunal Federal (STF) e do Congresso Nacional é que o processo inicie ainda em fevereiro. A informação é da CNN Brasil.

Com a retomada, agora em fevereiro, dos trabalhos no Legislativo e no Judiciário, a investigação sobre o 8 de Janeiro, assim como os atos que antecedem a data e são considerados golpistas por ministros do STF.

A investigação da denúncia por parte da Polícia Federal (PF) é analisada e ponderada pelo procurador-geral da República, Paulo Gonet. Ao todo, a PF indiciou 40 pessoas pelo crime. Entre os indiciados estão, além de Jair Bolsonaro, os ex-ministros de seu governo, generais como Braga Netto, que assumiu a pasta da Defesa e da Casa Civil, e atualmente está preso.

Outros investigados também são, Augusto Heleno, ex-Gabinete de Segurança Institucional (GSI), Paulo Sérgio Nogueira (Defesa) e o ex-comandante da Marinha, Almir Garnier.

Para evitar contaminar o ano eleitoral de 2026, os ministros do STF apostam no andamento do caso ainda em 2025. Há possibilidade de Paulo Gonet fatiar as denúncias em grupos, o que daria mais celeridade para que o STF julgue ainda neste ano.

Cabe ao Supremo avaliar as denúncias, e se é caso de transformar investigados em réus. Após esse processo, o STF ainda precisa marcar o julgamento de mérito das acusações de que o governo Bolsonaro, incluindo o então presidente da República, tentou aplicar um golpe no país.