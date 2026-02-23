CARNAVAL DE SALVADOR
Empresa do bloco Os Mascarados foi beneficiada pela Lei Rouanet
Pau Viola teve oito projetos aprovados na gestão de Margareth Menezes
Por Ane Catarine
A ministra da Cultura, Margareth Menezes, se apresentou no bloco “Os Mascarados” durante o Carnaval de Salvador, organizado pela empresa Pau Viola Cultura e Entretenimento, que já recebeu R$ 1 milhão via Lei Rouanet. Esse montante é um acumulado adquirido por meio de oito projetos culturais apresentados pelo empreendimento. A informação é do portal Metrópoles.
O trio elétrico com a ministra percorreu o circuito Barra-Ondina na noite do último dia 12 e, segundo a equipe de Margareth, o cachê da apresentação foi de R$ 290 mil, valor que incluiu músicos, produção e figurino.
Até o início do terceiro mandato do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), ministros não podiam receber cachês de estados ou municípios, mas a Comissão de Ética Pública da Presidência da República mudou o entendimento.
Carnaval e o bloco Os Mascarados
O bloco “Os Mascarados” foi patrocinado na folia momesca com recursos públicos do estado da Bahia. A Superintendência de Fomento ao Turismo (Sufotur), vinculada à Secretaria de Turismo (Setur), assinou um contrato de patrocínio de R$ 1 milhão com a Pau Viola Cultura e Entretenimento.
Projetos aprovados via Lei Rouanet
A Pau Viola teve oito projetos aprovados para captação de recursos via Lei Rouanet na gestão de Margareth Menezes no Ministério da Cultura. Antes disso, teve apenas dois.
A equipe da ministra afirmou que não há conflito de interesses em ela se apresentar em bloco organizado por empresa com projetos aprovados na pasta.
