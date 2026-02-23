Menu
POLÍTICA
CARNAVAL DE SALVADOR

Empresa do bloco Os Mascarados foi beneficiada pela Lei Rouanet

Pau Viola teve oito projetos aprovados na gestão de Margareth Menezes

Ane Catarine

Por Ane Catarine

23/02/2026 - 9:31 h | Atualizada em 23/02/2026 - 10:27

Bloco Os Mascarados
Bloco Os Mascarados -

A ministra da Cultura, Margareth Menezes, se apresentou no bloco “Os Mascarados” durante o Carnaval de Salvador, organizado pela empresa Pau Viola Cultura e Entretenimento, que já recebeu R$ 1 milhão via Lei Rouanet. Esse montante é um acumulado adquirido por meio de oito projetos culturais apresentados pelo empreendimento. A informação é do portal Metrópoles.

O trio elétrico com a ministra percorreu o circuito Barra-Ondina na noite do último dia 12 e, segundo a equipe de Margareth, o cachê da apresentação foi de R$ 290 mil, valor que incluiu músicos, produção e figurino.

Até o início do terceiro mandato do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), ministros não podiam receber cachês de estados ou municípios, mas a Comissão de Ética Pública da Presidência da República mudou o entendimento.

Leia Também:

Trio de Margareth Menezes tem falha e atrasa desfile no Campo Grande
Margareth Menezes lembra de relação com Wanda Chase: “Era amiga”
Carnaval: Margareth Menezes se emociona ao cantar para Preta Gil
Margareth Menezes retorna ao bloco Os Mascarados após seis anos

Carnaval e o bloco Os Mascarados

O bloco “Os Mascarados” foi patrocinado na folia momesca com recursos públicos do estado da Bahia. A Superintendência de Fomento ao Turismo (Sufotur), vinculada à Secretaria de Turismo (Setur), assinou um contrato de patrocínio de R$ 1 milhão com a Pau Viola Cultura e Entretenimento.

Trio puxado por Margareth Menezes no Carnaval de Salvador
Trio puxado por Margareth Menezes no Carnaval de Salvador | Foto: Reprodução/Bloco Os Mascarados

Projetos aprovados via Lei Rouanet

A Pau Viola teve oito projetos aprovados para captação de recursos via Lei Rouanet na gestão de Margareth Menezes no Ministério da Cultura. Antes disso, teve apenas dois.

A equipe da ministra afirmou que não há conflito de interesses em ela se apresentar em bloco organizado por empresa com projetos aprovados na pasta.

Tags:

Carnaval de Salvador governo Lula Lei Rouanet Margareth Menezes Os Mascarados

