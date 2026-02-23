Empresa do bloco Os Mascarados foi beneficiada pela Lei Rouanet

Siga o A TARDE no Google

Bloco Os Mascarados - Foto: Uendel Galter | Ag. A TARDE

A ministra da Cultura, Margareth Menezes, se apresentou no bloco “Os Mascarados” durante o Carnaval de Salvador, organizado pela empresa Pau Viola Cultura e Entretenimento, que já recebeu R$ 1 milhão via Lei Rouanet. Esse montante é um acumulado adquirido por meio de oito projetos culturais apresentados pelo empreendimento. A informação é do portal Metrópoles.

O trio elétrico com a ministra percorreu o circuito Barra-Ondina na noite do último dia 12 e, segundo a equipe de Margareth, o cachê da apresentação foi de R$ 290 mil, valor que incluiu músicos, produção e figurino.

Tudo sobre Política em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Até o início do terceiro mandato do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), ministros não podiam receber cachês de estados ou municípios, mas a Comissão de Ética Pública da Presidência da República mudou o entendimento.

Carnaval e o bloco Os Mascarados

O bloco “Os Mascarados” foi patrocinado na folia momesca com recursos públicos do estado da Bahia. A Superintendência de Fomento ao Turismo (Sufotur), vinculada à Secretaria de Turismo (Setur), assinou um contrato de patrocínio de R$ 1 milhão com a Pau Viola Cultura e Entretenimento.

Trio puxado por Margareth Menezes no Carnaval de Salvador | Foto: Reprodução/Bloco Os Mascarados

Projetos aprovados via Lei Rouanet

A Pau Viola teve oito projetos aprovados para captação de recursos via Lei Rouanet na gestão de Margareth Menezes no Ministério da Cultura. Antes disso, teve apenas dois.

A equipe da ministra afirmou que não há conflito de interesses em ela se apresentar em bloco organizado por empresa com projetos aprovados na pasta.