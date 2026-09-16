Bloqueio no WhatsApp e mais: Gilmar Mendes briga com dois ministros

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O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Kassio Nunes Marques, bloqueou o ministro Gilmar Mendes no WhatsApp após uma troca de mensagens em que o decano cobrou que o colega “assuma que está ferrado” e deixe de participar de processos relacionados ao caso Master.

As conversas, reveladas pelo portal Metrópoles, ocorreram na semana passada. Gilmar também teve uma discussão pelo aplicativo com o ministro Luiz Fux.

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“Assumam que estão ferrados e saiam dos processos. Abram as contas”, escreveu Gilmar, em referência a notícias do caso Master envolvendo Kevin Marques, filho de Kassio, e Rodrigo Fux, filho de Fux.

Gilmar defendia que os dois ministros não participassem da sessão histórica de terça-feira, 15, que foi marcada para analisar o caso envolvendo o ministro Alexandre de Moraes e o ex-banqueiro Daniel Vorcaro.

Apenas Nunes Marques, no entanto, se declarou impedido.

Veja abaixo os detalhes das discussões:

Discussão com Nunes Marques

Gilmar cobrou que Nunes Marques “abrisse suas contas” antes de julgar qualquer processo sobre o Master na Segunda Turma.

Kassio respondeu: “Me respeite, Gilmar. Isso não é postura”.

Gilmar rebateu: “Não julguem porra. Não respeito a quem não se dá respeito”. Ele disse ainda que o colega também deveria deixar a presidência do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

“Então não me tecle, pois não falo com quem não me respeita”, respondeu Kassio.

Gilmar voltou a cobrar que o ministro “abrisse suas contas”. Kassio respondeu: “Abro com o maior prazer. Há 15 anos que presto contas de tudo”.

Discussão com Fux

A troca de mensagens entre Gilmar e Luiz Fux ocorreu no contexto do julgamento em que a Segunda Turma formou maioria para manter a ordem de André Mendonça que afastou o diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues.

A decisão acabou sendo revertida posteriormente pelo ministro Flávio Dino.

Gilmar, que pediu vista logo que a sessão virtual foi aberta, acusou Fux de ter combinado com Kassio a antecipação dos votos, cerca de sete minutos depois.

“Isto revela qualquer coisa, menos postura institucional. Espero que não se repita”, escreveu Gilmar.

Fux respondeu que Gilmar poderia dizer “espero que não se repita” para quem quisesse, mas não para ele.

“Ninguém nesse mundo diz pra mim como agir”, respondeu o ministro, desejando, em seguida, que o colega tivesse uma boa noite.

“Fux, só cuide de atuar como Presidente da turma”, recomendou Gilmar.

A resposta de Fux foi: “Bom Dia. Cuide de não encher meu saco!”.