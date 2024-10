Bolsa Família não poderá ser usado para pagar bets, diz ministro

Cartão não poderá ser usado para pagar bets - Foto: Setas | Divulgação

O ministro do Desenvolvimento Social, Wellington Dias, afirmou nesta quinta-feira, 17, que o cartão do Bolsa Família não poderá ser usado como forma de pagamento em sistemas de apostas online, as chamadas bets.

De acordo com o gestor da pasta, haverá bloqueio do uso do cartão do Bolsa Família em sites de bets, da mesma forma que acontece com os cartões de crédito.

Dias não disse quando a medida começará a valer, pois o bloqueio ainda está em fase de implementação.

O ministro se pronunciou após reunião com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT), na sede da pasta, em Brasília.

De acordo com o gestor, o cartão é usado exclusivamente para necessidades da família, alimentação e outras. Por isso, jogos não são uma necessidade.

Inclusive, para não haver um preconceito contra o cartão Bolsa Família. Para uns o governo não deveria interferir na autonomia dos beneficiários para gerir os recursos, enquanto outros entendem que o programa deve está imbricado na sua finalidade principal, que é a segurança alimentar.

Em setembro, um levantamento divulgado pelo Banco Central, apontou que os brasileiros gastaram cerca de R$ 20 milhões por mês em apostas online nos primeiros oito meses de 2024.

Conforme o estudo, cerca de 24 milhões de pessoas fizeram ao menos um Pix para as bets no mesmo período, estando uma parte considerável entre os beneficiários do programa social.