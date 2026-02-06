Bolsonarista é favorito para assumir nova vaga no TCU

Siga o A TARDE no Google

- Foto: Divulgação/Câmara dos Deputados

O vice-presidente da Câmara, deputado Altineu Côrtes (PL-RJ), é apontado como um dos nomes favoritos para ocupar uma das vagas de ministro que devem ficar abertas no Tribunal de Contas da União (TCU) neste ano.

As articulações têm como base a aposentadoria de Aroldo Cedraz, neste mês, e a provável saída de Augusto Nardes da Corte para disputar as eleições.

A expectativa é que o ministro Augusto seja vice na chapa encabeçada pelo deputado federal Luciano Zucco (PL-RS) para o governo do Rio Grande do Sul.

O magistrado completa 75 anos, idade-limite para deixar o serviço público, apenas em outubro de 2027. Caso concorra às eleições, ele precisaria se afastar do cargo até o início de abril.

Como Nardes foi indicado pela Câmara, Altineu já relatou a aliados que poderia se colocar para a vaga no TCU.

De acordo com informações da revista Veja, inclusive, aliados do presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), afirmam que ele enxerga com bons olhos o nome de Altineu para o TCU.

Isso porque, segundo eles, o espaço dado a um bolsonarista poderia entrar no bojo das negociações para que a bancada do PL apoie Motta na eleição do ano que vem à presidência da Casa, quando deve tentar se manter no posto.

Perfil

Um dos nomes mais próximos do presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, Altineu Côrtes também é aliado do ex-presidente Jair Bolsonaro.

Ele atuou como líder do governo Bolsonaro na Câmara e atualmente é vice-presidente do Congresso, com boa articulação entre as bancadas.

Composição do TCU

O tribunal é composto por nove ministros: três indicados pela Câmara, três pelo Senado, um pelo presidente da República, outro oriundo da carreira de auditores do órgão de controle e um último proveniente do Ministério Público de Contas.