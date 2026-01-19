Bolsonarista incomoda aliados ao abrir diálogo com Alexandre de Moraes

- Foto: Reprodução/Agência Câmara

O vice-presidente da Câmara, deputado federal Altineu Côrtes (PL-RJ), tem ido na contramão de aliados bolsonaristas e se mostrado aberto ao diálogo com o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, relator do processo da trama golpista.

Ex-filiado ao PT, Altineu foi responsável por intermediar o encontro entre a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL) e Moraes algumas horas antes de o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) ser transferido para a chamada Papudinha.

A aproximação com o ministro, no entanto, já era percebida desde agosto do ano passado.

Na época, ele teve uma reunião particular no gabinete de Moraes para tratar do projeto de anistia aos condenados pelo 8 de Janeiro. A proposta acabou se transformando no PL da Dosimetria, foi aprovada pelo Congresso e posteriormente vetada pelo presidente Lula.

Segundo informações do portal Metrópoles, o encontro incomodou deputados bolsonaristas.

Interlocutores do deputado afirmam que a conversa abordou justamente a possibilidade de negociar um texto alternativo sobre a anistia, algo rejeitado pela maioria da bancada bolsonarista.

O que Michelle conversou com Moraes

A reunião entre Moraes e Michelle também aconteceu no gabinete do ministro na Corte. No encontro, ela fez um apelo para que Bolsonaro fosse transferido da Superintendência da Polícia Federal (PF), onde estava preso, para prisão domiciliar, também em Brasília.

Moraes, porém, não atendeu ao pedido. Antes disso, Michelle já havia solicitado prisão domiciliar ao ministro Gilmar Mendes, também do Supremo.