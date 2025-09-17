Bolsonaristas reagem após confirmação de câncer de pele em Bolsonaro

Ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) - Foto: Fábio Rodrigues | Agência Brasil

Após a confirmação de que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) está com câncer de pele, bolsonaristas usaram as redes sociais, nesta quarta-feira, 17, para se manifestar. De vereadores a senadores, várias foram as reações pelo país. Nas mensagens, os apoiadores do liberal reforçaram o discurso de perseguição.

A vereadora de São Paulo, Zoé Martinez (PL) afirmou que o ex-presidente estava "sendo assassinado aos poucos pela esquerda e pelo STF".

Tudo sobre Política em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

"Um homem que já carrega no corpo as sequelas de um atentado cruel, agora sofre com a perseguição incessante. O peso dessa caçada implacável já abala até o seu psicológico, e o corpo sofre. Mas é justamente nesses momentos que a história mostra: quanto mais tentam destruir um líder verdadeiro, mais forte ele se torna e mais unido o povo fica ao seu lado. Estamos com você, Presidente Bolsonaro!", escreveu.

Um dos filhos do ex-mandatário, o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), disse que o pai já enfrentou batalhas mais difíceis, que conseguiu superar e esta não seria diferente.

"Pode ter certeza que isso é resultado da perseguição incessante desde que @JairBolsonaro ousou desafiar o sistema de frente e lutar pelo Brasil. Mas quem tem Deus e o povo ao seu lado não teme nada e a ninguém!", afirmou o congressista.

O deputado federal Gustavo Gayer (PL-GO) pediu orações aos apoiadores para o ex-presidente. "Ore para que nosso capitão tenha sua saúde restabelecida e que sua família seja fortalecida. Ore para que a perseguição que ele, seus familiares e tantos outros enfrentam nunca chegue à sua casa. Ore pelos pais, mães, avós, avós e todos os inocentes que foram feitos presos políticos no Brasil, e por suas famílias. Ore para que Deus ouça o clamor dos que sofrem no Brasil. Ore para que haja um despertar, para que nenhum brasileiro aceite a tirania na inercia, para sejamos tomados por coragem e força para lutar nesses dias de trevas."

Deputados baianos confiam em recuperação

Em nível de Bahia, parlamentares ligados ao ex-presidente também reagiram. O deputado estadual Diego Castro (PL), pelo Instagram, desejou força ao liberal. "Estamos em oração pela sua saúde e confiantes na sua recuperação. O Brasil precisa de você firme e forte, sempre ao lado do nosso povo", afirmou.

O colega de Assembleia Legislativa da Bahia (Alba), Leandro de Jesus, através de nota, culpou o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), pela notícia. Segundo o parlamentar, a enfermidade é fruto de “perseguição política” do ministro.

“Moraes, o violador de direitos humanos, reconhecido até mesmo pelos Estados Unidos, segue o seu plano. Esta doença é fruto desta perseguição. Bolsonaro ainda tem reflexos da facada que recebeu e que mudou completamente a sua saúde desde então. Eu não tenho dúvidas de que o objetivo é dar fim à vida de Bolsonaro, mas eles não vão conseguir. O presidente é uma pessoa forte e vai vencer mais esta batalha, eu tenho certeza”, declarou o deputado.

Por sua vez, o deputado federal Capitão Alden (PL-BA), afirmou ter recebido com tristeza a notícia e manifestou solidariedade ao ex-presidente e familiares. "Bolsonaro é um homem de fé, de coragem e de resistência. Assim como superou tantos desafios em sua vida pública e pessoal, tenho certeza de que também vencerá essa batalha. Desejo forças, serenidade e recuperação plena. O Brasil precisa do presidente Bolsonaro firme, pois sua luta sempre foi pela liberdade, pela família e pela pátria. Que Deus o abençoe e o sustente neste momento difícil. Estamos juntos em oração e na esperança da vitória contra essa doença", afirmou, também através de nota.