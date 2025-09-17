Wagner se une a Otto e afirma que PEC da Blindagem não passa no Senado

Senador Jaques Wagner (PT-BA) - Foto: Agência Senado

O senador Jaques Wagner (PT-BA) fez coro às palavras do colega de Casa, Otto Alencar (PSD-BA), e afirmou que a PEC da Blindagem não passará no Senado, após o texto ter sido aprovado em dois turnos, pela Câmara dos Deputados, na noite de terça-feira, 16.

Em vídeo publicado em seu perfil no X (antigo Twitter) — veja abaixo —, Wagner criticou os parlamentares que, na opinião dele, deveriam estar preocupados com projetos que interessam aos brasileiros, a exemplo que propõe a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$ 5 mil.

"[...] grande parte do Congresso age para aprovar a PEC que, pra mim, é da impunidade", afirmou, reforçando que a PEC, a qual chamou de "absurda", não será aprovada na chamada Câmara Alta.

"Eu imagino que você deve estar preocupado se já votaram o projeto do presidente Lula de isenção do imposto de renda até 5 mil reais. É isso que interessa a vocês, mas não. O partido do ex-presidente puxou a fila para se preocuparem em votar a PEC, para mim, da impunidade. Que o cara, para ser processado, tem que ter autorização da Câmara ou do Senado", iniciou Jaques Wagner.

"Vamos dizer que alguém virou deputado hoje, mas tem um crime nas costas. Quando ele for ser processado, vai ter que pedir autorização Para a Câmara para votar E o pior: queriam que na hora dessa votação o voto fosse secreto. O pessoal aprova uma PEC da impunidade para não punir deputado e senador e ainda queria que a votação fosse secreta, para se esconder. Essa PEC não vai passar no Senado, pelo menos se depender de mim. E eu tenho certeza que a maioria dos senhores e senhoras senadores não vão aprovar esse absurdo", disparou.