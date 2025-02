Bolsonaro admite Michelle candidata em 2026 e mira ministério

Bolsonaro quer Casa Civil em eventual governo de Michelle - Foto: Nelson Almeida | AFP

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) admitiu, nesta quinta-feira, 23, a possibilidade de sua esposa, Michelle Bolsonaro (PL), ser candidata a presidente da República em 2026, caso ele permaneça inelegível.

Bolsonaro disse ter acompanhado os últimos levantamentos de intenção de voto para o pleito do ano seguinte, e apontou Michelle como uma potencial candidata para a eleição. O ex-chefe do Planalto, entretanto, afirmou que só aceita a condição com uma indicação do seu nome para chefiar a Casa Civil, pasta tida como o coração do governo federal.

“Não tenho problemas, seria também um bom nome com chances de chegar. Obviamente, ela me colocando como ministro da Casa Civil, pode ser", afirmou Bolsonaro em entrevista ao canal CNN Brasil.

Michelle é apontada como uma das opções dentro do campo da direita para 2026, na ausência de Bolsonaro. Outra alternativa mencionada nos bastidores é Tarcísio de Freitas (Republicanos), atual governador de São Paulo e ex-ministro da Infraestrutura.