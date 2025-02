União Brasil quer 2ª vice na Mesa da Câmara, mas esbarra em Podemos

Deputado federal Elmar Nascimento (à esquerda) e o deputado federal Hugo Motta (à direita) - Foto: Reprodução | Câmara dos Deputados

Preterido da presidência da Câmara dos Deputados, o União Brasil, terceiro maior partido da Casa, pleiteia uma das cadeiras da Mesa Diretora, que será eleita no próximo dia 1º de fevereiro, um sábado.

O partido, sob liderança do deputado Elmar Nascimento (BA), disputa o assento com o Podemos, comandado pela presidente Renata Abreu, que só possui 14 deputados na Casa.

Leia também

>> Lula sinaliza apoio a Hugo Motta e busca melhorar relação com a Câmara

>>PSD quer ministério maior e ameaça romper com governo Lula

>>Lula espera eleições no Congresso para iniciar reforma ministerial

De acordo com informações do jornal Folha de S.Paulo, a sigla quer ocupar a segunda vice-presidência. Caso isso aconteça, o escolhido tende a ser o próprio Elmar.

No início da disputa, por sua vez, o parlamentar colocou o seu nome à mesa para disputar a presidência da Casa Legislativa, e chegou até ser cotado como favorito à vaga devido a sua amizade com o presidente Arthur Lira (PP-AL).

Em meio às reviravoltas protagonizadas por Lira, Elmar teve as chances esvaziadas por Motta, que se apresentou como candidato do progressista para o embate.

Com a eventual vitória do Republicanos para o cargo mais alto do Legislativo, a tendência é que a primeira-vice fique sob o comando do PL, maior partido da Casa, com 93 cadeiras.

Já o Podemos argumenta que deve assumir um lugar na Mesa por ter sido aliado de primeira hora da candidatura de Motta, conforme diz o Folha.