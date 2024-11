Elmar Nascimento assume relatoria de projeto sobre regras das emendas

O deputado baiano Elmar Nascimento é considerado um dos mais influentes na Câmara - Foto: Pablo Valadares | Câmara dos Deputados

O líder do União Brasil na Câmara dos Deputados, Elmar Nascimento (BA), foi escolhido para relatar o projeto de lei que faz ajustes nas regras das emendas parlamentares. O nome do baiano foi selecionado pelo presidente Arthur Lira (PP-AL), após rifá-lo na disputa para a presidência da casa.

A proposta, apresentada pelo deputado Rubens Pereira Júnior (PT-MA), tenta destravar o impasse sobre a distribuição do recurso, que está bloqueado desde agosto, após pedido do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Flávio Dino. A votação da urgência e do mérito do projeto está prevista para esta segunda-feira, 4.

Já a escolha do progressista pelo seu então aliado leva em conta uma tentativa de costura para um possível acordo a fim de que Elmar também integre uma aliança de apoio ao postulante à presidência da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), afiançada pelo progressista.

Caso decida apoiar Motta, há um pré-acordo para que Elmar assuma a liderança da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), atualmente sob comando do deputado Caroline de Toni (PL-SC).

Para a disputa, Motta conta com apoio do PL, PT, PCdoB, PV, Republicanos, MDB e Podemos.