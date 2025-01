Câmara oficializa eleição da Mesa Diretora para 1º de fevereiro

Plenário Ulysses Guimarães, onde será feita a eleição da nova Mesa da Câmara - Foto: Câmara dos Deputados

A Câmara dos Deputados oficializou nesta quarta-feira, 15, a data de 1º de fevereiro, um sábado, para a eleição da Mesa Diretora para o biênio 2025-2027.

A indicação para os cargos da Mesa Diretora serão aceitos até às 11h, de acordo com o cronograma publicado pelo presidente Arthur Lira (PP-AL), que está prestes a deixar o cargo.

Já o prazo limite para registro das candidaturas será até às 13h30 e a eleição será às 16h de forma presencial. A formação dos blocos parlamentares deve ser feita no mesmo dia até às 9h.

O favorito para ser conduzido ao cargo mais alto do Legislativo é o deputado Hugo Motta (Republicanos-PB), após a retirada de candidaturas competitivas. O paraibano conta com apoio de Lira e de quase todos os partidos da Casa para se eleger.

Corre por fora o nome do deputado Pastor Henrique Vieira (Psol-RJ), que conta com apoio do Novo e do próprio partido para disputar o cargo.

Para ser eleito, o candidato precisa de maioria absoluta dos votos em primeira votação, isto é, 257 votos, ou ser o mais votado no segundo turno.