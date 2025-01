Senado e Câmara dos Deputados definem datas das eleições

Davi Alcolumbre (à direita) e Hugo Motta (à esquerda) - Foto: Edilson Rodrigues | Agência Senado e Mário Agra | Câmara dos Deputados

O Senado e a Câmara dos Deputados marcaram para o dia 1º e 3 de fevereiro, respectivamente, as eleições para os novos presidentes que comandarão as Casas Legislativas em 2025.

No Senado, a disputa pela cadeira que será deixada por Rodrigo Pacheco (PSD-MG) conta com o nome do senador Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), cotado como favorito para assumir o posto.

Alcolumbre acumula apoio do PSD, MDB, PT, PL, PP, PDT e PSB, além do seu partido.

Já na Câmara, após as reviravoltas e retirada de nomes, o deputado Hugo Motta (Republicanos-PB) é apontado como favorito para assumir o cargo mais alto do Legislativo. Motta, inclusive, conta com a chancela do presidente Arthur Lira (PP-AL).

Caso eleitos, os parlamentares ficarão à frente das Casas durante o biênio 2025-2026.