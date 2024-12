Favorito para presidência do Senado, Alcolumbre define nome para CCJ

Davi Alcolumbre durante sessão na CCJ - Foto: Geraldo Magela | Agência Senado

O senador Otto Alencar (PSD-BA) será o próximo presidente da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Casa, considerada a mais importante do Legislativo. A decisão partiu do senador Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), que vem sendo cotado como favorito para se eleger ao cargo de presidente.

Leia mais

>> Jaques Wagner deve voltar para o Senado na próxima semana

>> “A segurança falhou”, diz Otto após explosões em Brasília

>>"Imensa alegria", diz Kassab ao receber Medalha Thomé de Souza

A escolha pelo baiano ao posto, de acordo com informações da coluna Igor Gadelha, do portal Metrópoles, deve-se a um acordo sobre o apoio do PSD à candidatura do amapaense para assumir o próximo biênio na Casa.

Acordo funciona como troca de apoio do PSD à candidatura de Alcolumbre | Foto: Geraldo Magela | Agência Senado

Atualmente, o colegiado está sob o comando de Alcolumbre, que deixa o posto em fevereiro de 2025, quando haverá mudanças na composição das comissões, assim como na mesa diretora do Senado.