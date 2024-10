Bolsonaro atribui queda de audiência em lives a "golpes"; entenda

Ex-presidente atribuiu baixa de espectadores a transmissões paralelas e ainda provocou Lula - Foto: Reprodução | Youtube

O ex-presidente Jair Bolsonaro comentou sobre a queda de audiência em suas transmissões ao vivo nas redes sociais. O líder do PL demonstrou desconforto com o número reduzido de espectadores e atribuiu essa diminuição a concorrências com outras transmissões.

"A imprensa começa a bater: “a audiência do Bolsonaro está lá para baixo”. Não é que caiu. Tem muita gente que tem um chupa-cabra e transmite", comentou o ex-presidente.

Ele acrescentou: "Muita gente assistindo sim. Não somos unanimidade. É o segundo dia de live, vai crescer esse número amanhã, até sábado vai crescer".

A polêmica teve início na última quarta-feira, 2, quando Bolsonaro criticou o presidente Luiz Inácio Lula da Silva por ter cancelado uma transmissão ao vivo com o candidato do PSOL, Guilherme Boulos. Ele ainda comentou que as lives atraem apenas 5 mil espectadores simultâneos.

"Lula faz uma live aí. Vê se bate 5 mil. Para a rua você (Lula) não vai, nem para beber uma 51. Você vai receber uma chuva de ovos se for para uma carreata. Só os presídios comemoraram a vitória dele", disparou Bolsonaro.

Na live de quinta-feira, a audiência da transmissão do ex-presidente Jair Bolsonaro foi ainda menor, começando com pouco mais de 10 mil pessoas e encerrando com cerca de 9 mil espectadores.