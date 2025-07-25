POLÍTICA
Bolsonaro é multado em R$ 150 mil por fala sobre adolescentes venezuelanas
Quantia será destinada para undos de amparo à infância e à adolescência ou a ações de promoção de direitos da infância
Por Da Redação
Além de estar cumprindo medidas preventivas, o ex-presidente Jair Bolsonaro sofreu mais uma derrota judicial nesta semana, ao ser condenado pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (TJDFT), por ter dito que "pintou um clima" ao encontrar adolescentes venezuelanas, durante uma entrevista em 2022.
Leia Também:
A condenação prevê o pagamento de uma multa no valor de R$ 150 mil e a quantia será destinada para undos de amparo à infância e à adolescência ou a ações de promoção de direitos da infância que serão indicados pelo Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios (MPDFT).
No seu voto, a desembargadora Leonor Aguena apontou que a gravidade das manifestações não condizem com a postura de um Presidente da República. A defesa de Bolsonaro afirmou que deverá recorrer da decisão ao Superior Tribunal de Justiça (STJ).
Para além do pagamento da multa, a decisão também determinou que Bolsonaro:
- Abstenha-se de utilizar imagens de crianças e adolescentes em materia publicitário
- Abstenha-se de constranger crianças e adolescentes em eventos públicos a reproduzirem gestos violentos, a exemplo de reproduzirem o gesto de “uso de arma”
- Abstenha-se de empregar conotação sexual a quaisquer situações envolvendo crianças e adolescentes, mediante palavras, gestos ou ações que as estigmatizem, as exponham ou as submetam a associação com práticas sexuais;
- Pague multa de R$ 10 mil por cada descumprimento das obrigações de não fazer ora impostas, a incidir a partir da intimação desta decisão.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia
Participe também dos nossos canais no WhatsApp, Instagram, X (antigo Twitter), YouTube e nosso grupo no WhasApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes