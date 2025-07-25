Bolsonaro é multado em R$ 150 mil por fala sobre adolescentes venezuelanas

Jair Bolsonaro (PL) durante julgamento no STF - Foto: Gustavo Moreno | STF

Além de estar cumprindo medidas preventivas, o ex-presidente Jair Bolsonaro sofreu mais uma derrota judicial nesta semana, ao ser condenado pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (TJDFT), por ter dito que "pintou um clima" ao encontrar adolescentes venezuelanas, durante uma entrevista em 2022.

A condenação prevê o pagamento de uma multa no valor de R$ 150 mil e a quantia será destinada para undos de amparo à infância e à adolescência ou a ações de promoção de direitos da infância que serão indicados pelo Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios (MPDFT).

No seu voto, a desembargadora Leonor Aguena apontou que a gravidade das manifestações não condizem com a postura de um Presidente da República. A defesa de Bolsonaro afirmou que deverá recorrer da decisão ao Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Para além do pagamento da multa, a decisão também determinou que Bolsonaro: