Bolsonaro parabeniza Lula e Moraes no dia da mentira; veja

Bolsonaro usa data para provocar adversários - Foto: Marcelo Camargo | Agência Brasil

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) usou as redes sociais, nesta terça-feira, 1, para parabenizar, em tom sarcástico, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF).

Em um post, Bolsonaro citou todos os processos do qual se tornou alvo de investigação para atacar Moraes. Em seguida, o ex-chefe do Planalto citou a promessa de Lula de facilitar o acesso da população à picanha.

"Hoje é 1º de abril. Parabéns a Alexandre de Moraes e a seus aliados: pelo inquérito do “golpe”, pela história das vacinas, pela narrativa das joias, pela baleia, pela “defesa da democracia” com censura, atropelos processuais, autoritarismo, prisões políticas etc", escreveu Bolsonaro, que continuou.

"E parabéns também ao Lula, pela picanha que nunca chegou e ainda ficou mais inacessível [...] O dia de hoje é todo de vocês. Aproveitem! Um forte abraço!", disparou o ex-presidente.