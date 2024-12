Bolsonaro reage à prisão de Braga Netto por 'obstruir investigações'

Braga Netto foi preso preventivamente pela PF no sábado, 14 - Foto: Evaristo Sá | AFP

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) questionou a prisão do general Braga Netto, com quem dividiu espaço na chapa majoritária na posição de vice-presidente nas eleições de 2022, realizada pela Polícia Federal por obstrução nas investigações da tentativa de golpe.

“Há mais de 10 dias o ‘inquérito’ foi concluído pela PF, indiciando 37 pessoas e encaminhado ao MP. Como alguém, hoje, pode ser preso por obstruir investigações já concluídas?”, indagou o ex-mandatário.

O posicionamento do político foi feito por meio de mensagem à sua lista de transmissão no WhatsApp, e posteriormente publicado no X (antigo Twitter), na tarde de sábado, 14, horas após a prisão do aliado. Antes, o ex-presidente usou a rede social para relembrar as ações do seu governo, na tentativa de minimizar a crise em torno da sua cúpula.

- A prisão do General.



- Há mais de 10 dias o "Inquérito" foi concluído pela PF, indiciando 37 pessoas e encaminhado ao MP.



- Como alguém, hoje, pode ser preso por obstruir investigações já concluídas?



- Jair Bolsonaro. — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) December 14, 2024

Braga Netto foi preso em casa, no bairro de Copacabana, no Rio de Janeiro, após operação de busca e apreensão da PF. Ele é um dos indiciados no inquérito que investigou a tentativa de golpe de Estado para impedir a posse do presidente eleito Lula (PT).