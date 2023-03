Bolsonaro recebeu fuzil de príncipe árabe em avião da FAB

O presidente Jair Bolsonaro (PL) voltou do Oriente Médio com uma pistola e um fuzil, em viagem feita no ano de 2019. A informação foi revelada pelo colunista Guilherme Amado, do Metrópoles, nesta sexta-feira, 10. O cenário surge em meio ao caso que envovle a tentartiva de entrada ilegal no país com joias que eram destinada para a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro.

O ex-chefe do executivo ainda retornou ao Brasil com as armas com o avião presidencial, após passagem pelos Emirados Árabes Unidos, Catar e Arábia Saudita.

O fuzil é de calibre 5,56 mm e a pistola, 9 mm, com valores de mercado que variam de R$ 32 mil a R$ 42 mil. A pistola tem valor que fica entre R$ 5,9 mil a R$ 15,6 mil. De acordo com membros da comitiva, as armas foram presentes dados por um príncipe de uma família real dos Emirados Árabes.

Bolsonaro teria recebido o fuzil dentro do avião da Força Aérea Brasileira (FAB). Na mesma viagem, outros integrantes da comitiva receberam relógios de luxo. O Tribunal de Contas da União (TCU) pediu o retorno dos produtos ao local de origem, diante de irregularidades relacionadas com a legislação brasileira, medida que foi ignorada pelo ex-chefe do Executivo.