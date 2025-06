Bolsonaro responderá Moraes pela 1ª vez no caso da trama golpista

O interrogatório será conduzido pelo ministro Alexandre de Moraes - Foto: Sérgio Lima | AFP

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) deve depor pela primeira vez ao Supremo Tribunal Federal (STF) sobre sua participação na tentativa de golpe de Estado. O interrogatório será conduzido pelo ministro Alexandre de Moraes, que foi um dos principais alvos dos ataques de Bolsonaro durante seu governo.

As oitivas dos oito réus do núcleo central da trama golpista acontecem de segunda, 9, a sexta-feira, 13, em sessões convocadas pela Primeira Turma do STF. Para essa fase, o plenário será adaptado para simular um tribunal do júri, com os réus dispostos lado a lado, em ordem alfabética.

Bolsonaro será interrogado ao lado de figuras próximas, como o general Augusto Heleno e o ex-diretor da Abin Alexandre Ramagem. Esta também será a primeira vez que ele reencontrará o tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens e delator da Polícia Federal. Foi Cid quem revelou à PF que Bolsonaro convocou comandantes militares para discutir um plano de ruptura institucional após a vitória de Lula (PT) nas eleições.

A ação penal, conduzida por Moraes, é alvo de críticas por parte das defesas dos acusados, que apontam prazos curtos entre as etapas do processo. Ainda assim, a fase atual indica que o julgamento do grupo central da tentativa de golpe caminha para sua conclusão.