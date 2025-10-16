Bolsonaro será investigado em novo inquérito; saiba qual

Jair Bolsonaro (PL) vira alvo de nova investigação. - Foto: Evaristo Sá | AFP

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), atendeu ao pedido feito pelo procurador-geral da República, Paulo Gonet, e autorizou nesta quinta-feira, 16, a reabertura do inquérito da Polícia Federal que investigava o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) por suposta interferência na corporação.

Em março de 2022, durante o governo do ex-presidente, a PF concluiu que não houve ingerência política e pediu o arquivamento do caso. A questão começou a ser investigada após Sérgio Moro pedir demissão do cargo de ministro da Justiça e insinuar interferência na PF por meio da troca do então diretor-geral Maurício Valeixo, indicado por ele.

Gonet citou que Bolsonaro enviou uma mensagem no dia 22 de abril de 2020 a Moro e confirmou que Valeixo seria demitido. No dia seguinte, o ex-presidente compartilhou uma notícia sobre investigações da PF contra deputados que o apoiavam.

Dessa forma, no entendimento do procurador, é necessário apurar se houve “efetivamente” interferências na PF.

Conforme o pedido da PGR, a PF deverá checar a ligação da suposta interferência com as investigações sobre a Abin Paralela, propagação de desinformação e uso da estrutura do Gabinete de Segurança Institucional (GSI) na trama golpista.