Com saída de Messias, Lula deve nomear mulher na AGU; veja nomes

Sede da AGU - Foto: Rafa Neddermeyer | Agência Brasil

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) avaliar nomear uma mulher para o comnado da Advocacia Geral da União (AGU), caso seja confirmada a saída de Jorge Messias para a vaga de Luís Roberto Barroso no Supremo Tribunal Federal (STF).

De acordo com a CNN, a escolha seria uma forma de amenizar a indicação de mais um homem para a Suprema Corte, o terceiro somente no atual mandato do petista.

Tudo sobre Política em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

São citados três nomes para o cargo: Anelize Almeida, Clarice Calixto e Isadora Cartaxo, que já fazem parte da cúpula da pasta.

Anelize é hoje a favorita para o posto. Ela é a atual procuradora da Fazenda Nacional, tem o apoio de ministros do STF e é a preferida do ministro da Fazenda, Fernando Haddad.

Já Isadora, atual secretária-geral de Contencioso, é responsável pelas ações da AGU no STF. E Calixto, atual procuradora-Geral da União, tem bom trânsito com autoridades do Executivo e do Judiciário.

Indicação

Segundo o colunista Igor Gadelha do portal Metrópoles, Lula já teria decidido indicar Jorge Messias para a vaga no STF. A expectativa é que Lula anuncie oficialmente a indicação de Messias nas próximas horas. O ministro, então, passará por sabatina no Senado, que decidirá se aprova ou não o nome dele para a Corte.

A celeridade na escolha, na avaliação de dirigentes petistas, seria uma forma de proteger Messias e evitar uma exposição do ministro, já que os partidos de oposição já articulam contra a sua aprovação no Senado.