Com saída de Messias, Lula deve nomear mulher na AGU; veja nomes
escolha seria uma forma de amenizar a indicação de mais um homem para a Suprema Corte
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) avaliar nomear uma mulher para o comnado da Advocacia Geral da União (AGU), caso seja confirmada a saída de Jorge Messias para a vaga de Luís Roberto Barroso no Supremo Tribunal Federal (STF).
De acordo com a CNN, a escolha seria uma forma de amenizar a indicação de mais um homem para a Suprema Corte, o terceiro somente no atual mandato do petista.
São citados três nomes para o cargo: Anelize Almeida, Clarice Calixto e Isadora Cartaxo, que já fazem parte da cúpula da pasta.
Anelize é hoje a favorita para o posto. Ela é a atual procuradora da Fazenda Nacional, tem o apoio de ministros do STF e é a preferida do ministro da Fazenda, Fernando Haddad.
Já Isadora, atual secretária-geral de Contencioso, é responsável pelas ações da AGU no STF. E Calixto, atual procuradora-Geral da União, tem bom trânsito com autoridades do Executivo e do Judiciário.
Indicação
Segundo o colunista Igor Gadelha do portal Metrópoles, Lula já teria decidido indicar Jorge Messias para a vaga no STF. A expectativa é que Lula anuncie oficialmente a indicação de Messias nas próximas horas. O ministro, então, passará por sabatina no Senado, que decidirá se aprova ou não o nome dele para a Corte.
A celeridade na escolha, na avaliação de dirigentes petistas, seria uma forma de proteger Messias e evitar uma exposição do ministro, já que os partidos de oposição já articulam contra a sua aprovação no Senado.
