POLÍTICA
POLITICA

Saúde de Bolsonaro: ex-presidente passa por reavaliação após nova crise

Ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) continua sofrendo com soluços na prisão

Yuri Abreu

Por Yuri Abreu

12/01/2026 - 12:41 h
Ex-presidente Jair Bolsonaro
Ex-presidente Jair Bolsonaro -

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) deve passar por uma reavaliação médica, nesta segunda-feira, 12, após sofrer uma nova crise de soluços na noite de domingo, 11, na cela onde está detido da Superintendência da Polícia Federal (PF), em Brasília.

Após o ato, o liberal recebeu atendimento no local por parte de um dos médicos da equipe pessoal que o acompanha.

De acordo com a colunista Basília Rodrigues, do SBT News, mesmo com o uso dos medicamentos, o ex-presidente continuou com soluços intermitentes — com algumas pausas.

Carlos Bolsonaro fala sobre quadro emocional do pai

Nas redes sociais, o filho Carlos Bolsonaro publicou que as “crises persistentes de soluços evoluíram para um quadro de azia constante, o que o impede de se alimentar adequadamente e de dormir”.

Ele também destacou o quadro emocional de Jair Bolsonaro. “É perceptível, ainda, o grave abalo psicológico que sofre, agravado pelo fato de permanecer sozinho na solitária", escreveu.

Carlos também afirmou que os advogados de Bolsonaro entraram com novo pedido de prisão domiciliar no Supremo Tribunal Federal (STF).

Tags:

Bolsonaro Carlos Bolsonaro Jair Bolsonaro polícia federal

Ver todas

x