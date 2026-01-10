Michelle teme morte de Bolsonaro após queda na cela

Ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL) - Foto: Reprodução/PL Mulher

A ex-primeira-dama, Michelle Bolsonaro, disse temer o "risco de morte" do marido, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), após ele sofrer uma queda, nesta semana, na cela onde está na Superintendência da Polícia Federal (PF), em Brasília.

Em uma postagem nas redes sociais, na sexta-feira, 9, ela afirmou que o marido apresenta tonturas ao se levantar. Michelle disse ainda que o medo dele cair novamente "é real" e explicou que o quadro é decorrente do efeito de medicações.

"Hoje soube, por meio do advogado, que Jair está com perda de equilíbrio ao se levantar, em decorrência dos medicamentos. Mesmo assim, o quarto segue trancado", escreveu.

Diferença de tratamento

De acordo com ela, quando a segurança era realizada pela Polícia Federal, a porta da cela onde Bolsonaro está detido "permanecia aberta". No entanto, agora que o monitoramento é feito pela Polícia Penal, ela fica fechada.

"O medo é real: ele pode cair novamente e ninguém ouvir. Até quando essa maldade vai durar?", questionou.

Responsabilidade do estado

Michelle disse ainda que as autoridades "estão cientes dos riscos reais de morte" que Bolsonaro corre ao permanecer "24 horas trancado em um quarto, apresentando quadro de tontura em decorrência dos efeitos das medicações".

"A integridade física dele é responsabilidade do estado", concluiu.