Aliados de Bolsonaro tentam liberar Orçamento Secreto via PEC

A menos de dois meses da posse de Luiz Inácio Lula da Silva (PT), os aliados de Jair Bolsonaro (PL) tentam correr contra o tempo para fazer com que a PEC da Transição contemple a liberação de R$ 7,7 bilhões das emendas de relator, prática legislativa também conhecida como Orçamento Secreto. O valor equivale a 46,7% do total de R$ 16,5 bilhões reservados para o instrumento. As informações são do jornal Folha de S. Paulo.



O valor está congelado por falta de espaço no orçamento e precisaria ser liberado até o fim do mandato de Bolsonaro, pois a partir de 1º de janeiro um novo orçamento passa a ser executado.

Um dos interessados por descongelar a verba é o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP), que deve tentar a reeleição no posto e tem negociado com os congressistas a parte das verbas que está bloqueada.

Especula-se que o PT possa apoiar o deputado alagoano, embora alguns petistas baianos afirmem que conversas sobre alianças para a votação, que acontecerá em fevereiro, ainda estão em andamento e não há nada definido. Lira, por sua vez, espera garantia de que Lula não irá se opor à sua reeleição. Os dois se encontraram essa semana.