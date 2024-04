“Bilionário vai aprender a viver aqui”, diz Lula sem citar Elon Musk | A TARDE

Em discurso durante lançamento do Programa União com os Municípios pela Redução do Desmatamento e Incêndios Florestais na Amazônia, na manhã desta terça-feira, 9, no Palácio do Planalto, o presidente Lula (PT) deu uma indireta no empresário Elon Musk.



“Tem até bilionário tentando fazer foguete, tentando fazer viagem para ver se encontra algum espaço lá fora, não tem? Ele vai aprender a viver aqui, ele vai ter que usar o muito do dinheiro que ele tem para ajudar a preservar isso aqui, a melhorar a vida das pessoas”, disse Lula, ao defender a ideia de que a preservação ambiental é uma obrigação de toda a sociedade, inclusive dos mais ricos.

Elon Musk, que é proprietário da rede social X e produtor de um foguete que explodiu em minutos, iniciou uma série de ataques contra o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, por conta do combate à desinformação na internet que é conduzido pela Corte.

Para Elon Musk, Alexandre de Moraes é um "ditador" que "traiu a Constituição" ao restringir o que ele chamou de liberdade de expressão. Dessa forma, ainda segundo o empresário, o ministro deveria renunciar ou ser destituído.

Além disso, Elon Musk ameaçou desobedecer às ordens judiciais de bloquear perfis de usuários no X, rede social que o empresário comprou em 2022. Os perfis bloqueados são de usuários que proliferaram desinformação. Até o momento, Musk não cumpriu a promessa.