Bolsonaro e Milei assistem juntos derrota do Brasil na Copa América

A chegada do presidente da Argentina, Javier Milei,no Brasil, foi ovacionada por apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). O chefe da Casa Rosa ainda foi recepcionado por Bolsonaro, com uma abraço caloroso, após o seu desembarque no país, no aeroporto de Navegantes (SC) por volta das 23h, no sábado, 6.

Milei participará neste domingo, 7, da Conferência Anual de Ação Política Conservadora (CPAC), promovida pelo filho ‘03’ do ex-presidente, o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-RJ), em Balneário de Camboriú.

Na estadia do argentino no país, o ex-mandatário aproveitou para assistir ao jogo da Seleção Brasileira contra o Uruguai, exibido às 22h (horário de Brasília). Durante a partida disputada pela Copa América, o Brasil foi derrotado nos pênaltis pelo time uruguaio.

Bolsonaro ainda terá uma reunião fechada com Milei neste domingo depois do encerramento da CPAC. O governador de Santa Catarina, Jorginho Mello (PL), também deve ter um encontro com o argentino.

