Bolsonaro pensa em sair do país para não passar faixa para Lula

Derrotado no segundo turno da eleição presidencial no último domingo, 30, Jair Bolsonaro (PL) pensa em sair do país para não passar a faixa para o presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva (PT). A informação foi publicada nesta sexta-feira, 4, na coluna Painel, na Folha de S. Paulo.



Foi a primeira vez que um postulante ao cargo perdeu uma reeleição e poderá ser a primeira vez desde a redemocratização que o chefe do Executivo Federal não passará a faixa para seu sucessor.

Se o plano de Bolsonaro se concretizar, seu vice, Hamilton Mourão (Republicanos), participará da posse de Lula, no dia 1º de janeiro, em Brasília. Dessa forma, ficará encarregado de passar a faixa para o candidato eleito.

Veja mais: Deputada federal Carla Zambelli deixa o país, afirma Janones

A justificativa de Bolsonaro, dita para pessoas próximas, é que ele enxerga que a disputa eleitoral não foi justa. No entanto, as principais denúncias de compras de voto foram registradas contra a chapa do candidato à reeleição, algumas delas tema de reportagem do programa Profissão Repórter, da TV Globo, na última terça-feira, 1º.