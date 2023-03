Bolsonaro reprova Michelle em pesquisas eleitorais feitas pelo PL

Há mais de dois meses sem pisar em território brasileiro, Jair Bolsonaro (PL) não gostou de receber a informação de que seu partido incluiu Michelle Bolsonaro (PL) nas duas pesquisas encomendadas para medir os nomes favoritos do eleitorado neste ano de 2023, a mais de um ano dos pleitos municipais.



As pesquisas que incluem o nome da ex-primeira-dama são qualitativa e quantitativa e têm sido conduzidas pelo marqueteiro da campanha de Jair Bolsonaro em 2022, Duda Lima. As informações são da coluna de Lauro Jardim no jornal O Globo.

Tanto o ex-presidente da República quanto sua esposa estão envolvidos em uma polêmica que envolve presentes caros entregues a eles pelo governo da Arábia Saudita. Enquanto um dos pacotes foi retido no aeroporto de Guarulhos, outro ainda está em posse dos Bolsonaro, que receberam a determinação do Ministério Público para devolver as joias recebidas até essa semana.