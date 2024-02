Bolsonaro volta a Brasília após operação da Polícia Federal | A TARDE

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) foi para Brasília nesta quarta-feira, 14, conforme informou sua assessoria. As informações são da CNN.

Seu retorno acontece uma semana após a operação da Polícia Federal (PF) sobre uma suposta tentativa de golpe de Estado no país.

No dia que a PF instaurou a operação, Bolsonaro estava em sua casa em Angra dos Reis (RJ).

Em Brasília, o ex-presidente deve conversar com a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro sobre os rumos da investigação e também do PL, seu partido, que também saiu abalado pela operação da PF na semana passada.

O ex-mandatário está proibido pela Justiça de conversar com o comando do PL.

Michele, que não é alvo da operação, é considerada uma das intermediadoras de Bolsonaro com aliados dentro do partido. Flávio Bolsonaro, filho mais velho do ex-presidente, também ocuparia esse lugar.

A defesa recorreu ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), para reaver o passaporte do ex-presidente e que Bolsonaro volte a ser liberado para viajar para fora do país. Outro pedido foi voltar a ter autorização para conversar com Valdemar Costa Neto e Braga Netto.