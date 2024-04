Câmara dos Deputados homenageará Marielle Franco na terça-feira | A TARDE

Em homenagem aos seis anos da morte da vereadora Marielle Franco (PSOL-RJ), a Câmara dos Deputados irá realizar uma sessão especial em memória da parlamentar na próxima terça-feira, 26, proposto pela deputada federal Talíria Peltrone (PSOL-RJ). O ato acontece dois dias após a prisão dos mandantes do assassinato da socialista e do motorista Anderson Gomes.

A sessão, no entanto, estava marcada antes dos deputados terem conhecimento sobre a conclusão do caso por parte da Polícia Federal neste domingo, 24, que apontou o deputado federal Chiquinho Brazão (União Brasil) como um dos mandantes do crime.

No mesmo dia do ato, de acordo com informações da coluna Igor Gadelha, do portal Metrópoles, os parlamentares vão decidir sobre a manutenção de Brazão.